Morte di Manuel Cientanni: la Procura nomina i consulenti per l'autopsia

La Procura di Salerno ha conferito l’incarico ai professori Orazio Cascio (medico legale) di Catania e Luigi Agozzino (anatomopatologo) di Napoli per effettuare l’autopsia sul corpo di Manuel Cientanni. I due professionisti dovranno accertare l’esatta causa che ha provocato la morte del giovane di Pontecagnano Faiano avvenuta il 14 agosto scorso nel mare di Cetara.

Il dramma

Quel giorno Manuel e due amici – un 19enne di nazionalità marocchina e un 33enne russo residente a Battipaglia (entrambi indagati) – noleggiarono una barca per una gita, nel corso della quale, però, il 29enne cadde in mare – sembra per una manovra sbagliata – perdendo molto sangue. Di lui si persero le tracce, fino al rinvenimento dello scorso 2 ottobre.

Le analisi

L’autopsia sarà effettuata martedì 10 ottobre presso l’obitorio dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. La famiglia di Manuel ha nominato come consulente di parte il dottore Fernando Chiumiento.