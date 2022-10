Nominato il nuovo responsabile metalmeccanici Confial Salerno

Pietro Gaito è stato nominato nuovo responsabile metalmeccanici della sigla sindacale Confial Salerno. Alla presenza del presidente territoriale Confial Salerno Francesco Bellomo e del responsabile di Zona Mariano Santarsiere, nei giorni scorsi è avvenuta anche la nomina di Barba Luigi Pietro come Rappresentante Sindacale per la Artes Ingegneria Spa.

Le parole del presidente

“Siamo molto felici dei risultati che stiamo ottenendo grazie all’impegno di tutti i nostri rappresentanti - dichiara il presidente territoriale della Confial Salerno Francesco Bellomo - e questo ci invoglia sempre più a cercare di fare sempre il meglio per garantire ai nostri iscritti e alle loro famiglie un futuro un po’ più sereno in questo momento così difficile per tutti”