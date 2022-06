Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno: nominati nuovi parroci e vicari da Bellandi

Nuovi parroci nel salernitano: nel corso del ritiro del clero, tenuto a Solofra martedì 21 giugno, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha annunciato le nomine.

Le nomine

Si tratta di don Gerardo Bacco, neo-parroco a San Giuseppe in Salerno, Padre Claudio Bevilacqua, parroco a S. Giacomo Apostolo di Valva, don Virginio Cuozzo, parroco a S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo in Quadrivio di Campagna e parroco alla Madonna del Ponte (S. Maria del Ponte di Campagna). E ancora, di don Carmine De Angelis, parroco a San Paolo Apostolo a Salerno, don Ferdinando De Angelis, parroco a SS. Salvatore e S. Martino (Torchiati di Montoro), don Carlo Kassehin, parroco S. Cuore di Gesù in Farinia (Picciola di Pontecagnano), don Emmanuel Lopardi, parroco a S. Nicola in S. Vito al Sele a Eboli, don Daniele Peron, parroco a S. Maria Regina Pacis (Fuorni di Salerno), don Pietro Rescigno, parroco a S. Maria della Porta e S. Domenico (Salerno), don Marco Scotto di Uccio, parroco a S. Tecla Vergine e Martire (S. Tecla di Montecorvino Pugliano) e Don Julian Rumbold sarà vicario parroco. Poi di don Giovanni Albano, vicario parrocchiale Parr. Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino (Mercato San Severino), don Rosario Bottiglieri, Assistente spirituale dell’Istituto Smaldone di Salerno e dei Sordomuti, don Francesco D’Ambrosio, Vicario parrocchiale di Parr. S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa, don Giuseppe Giuliano, Vicario parrocchiale Parr. S. Croce e S. Felice (Torrione di Salerno), don Ovidiu Giurgi, Vicario parrocchiale Volto Santo (Salerno), don Pasquale Mastrangelo, Rettore di S. Antonio Abate e S. Rita (Salerno) e Assistente spirituale Migrantes, don Felice Moliterno, Rettore di San Benedetto (Salerno), don Stefano Pesce, Vicario parrocchiale delle Parr. S. Bartolomeo Apostolo (Campagna) / S. Maria della Pace nella Concattedrale (Campagna) / SS. Salvatore (Campagna) / SS. Trinità nella SS. Annunziata (Campagna. Infine di don Raffaele Pragliola, Vicario parrocchiale San Matteo (Cattedrale di Salerno); don Antonio Ragone, Vicario parrocchiale Parr. S. Antonio di Padova (Battipaglia).