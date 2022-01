Note spesa non pagate ai volontari del Vopi di Campagna: la denuncia del presidente Savarese

L’associazione di volontariato Vopi di Campagna fa sapere che attende ancora i pagamenti delle note spesa inviati dell’anno 2021, ovvero non riceve rimborsi di 7 mesi (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2021. L’ organizzazione si fa carico, come in convenzione, delle spese per la gestione del servizio tra le quali il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, assicurazione, spese materiale sanitario, ammortamento, assistenza ad elettromedicali, presidi sanitari e quelle collegate al servizio.

La denuncia

Il presidente Vincenzo Savarese lancia l’allarme: “Purtroppo a cause di forza maggiore l’associazione non potrà sostenere altri ritardi e per tanto non ne risponderà nel caso si evincano disservizi ed inefficienze da parte degli organi preposti. I fornitori non attendono ritardi di pagamento e visto il periodo di crisi dovuto alla pandemia richiedono il pagamento delle prestazioni e o dei servizi che offrono per garantire assistenza e continuità. Tra l’altro è aumentato il costo di servizi, materie prime, trasporti e energia che ha fatto lievitare le spese. Nonostante solleciti, lettere e pec ci vede costretti a segnalare alle autorità questi reiterati ritardi che vedono colpita la nostra organizzazione. Siamo rammaricati per una situazione incresciosa che si trascina ormai da mesi sicuramente che non è in linea con gli altri distretti che si attivano per tutelare un servizio cosi essenziale e di pubblica utilità come quello dell’emergenza sanitaria sul territorio”.