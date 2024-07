“Notte Bianca” a Salerno: corse straordinarie della Metro, attivata anche una navetta

Corse straordinarie della metropolitana di Salerno e servizio Trasporto Pubblico Locale urbano potenziato in occasione dell’evento “Notte Bianca 2024” sabato 6 e domenica 7 luglio a Salerno.

I servizi aggiuntivi

Il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio farà circolare più treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, per un totale di 9mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso dei visitatori. In totale saranno 20 le corse metropolitane in più fino alle ore 3, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella: 10 da Salerno direzione Arechi e 10 in direzione opposta.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.A supporto dell'iniziativa e per facilitare gli spostamenti dei numerosi visitatori, anche Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane), su richiesta dell’Amministrazione comunale, potenzierà il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano. Predisposta una Navetta Bus dedicata dalle ore 17 di sabato 6 luglio alle ore 3 di domenica 7 luglio 2024 che effettuerà il seguente itinerario andata/ritorno: Stadio Arechi - Mercatello (via strada litorale: Stadio - via S. Allende - via G. Clark - Mercatello / via Leucosia).