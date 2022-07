Boom di presenze sabato per la Notte Bianca, ma in pochissimi con la mascherina tra la folla

Bagno di folla, ieri, nella zona orientale di Salerno, tra musica e spettacoli organizzati in occasione della Notte Bianca di Salerno. Folla di spettatori da Mercatello a Torrione, per assistere ai concerti e concedersi momenti di shopping notturni, in attesa di vivere la seconda serata dell'iniziativa, oggi, in piazza Portanova.

I dubbi

Tuttavia, diversi i cittadini che hanno espresso i loro dubbi in merito alla manifestazione: "Ci dicono che c'è il Covid ancora e che senza mascherina non finirà l'emergenza, però poi si organizza la Notte Bianca con assembramenti ovunque e nessuno che indossi la mascherina: le istituzioni non sono coerenti", ha osservato una residente di Pastena. "Non vedo sensatezza in questa iniziativa, in questo momento storico- incalza una esercente di Torrione- Con oltre 300 casi al giorni di Covid solo a Salerno città, promuovono momenti di aggregazione senza controllo. Quanti contagi nuovi emergeranno dopo la Notte Bianca?". Purtroppo, in effetti, quasi nessun cittadino ha indossato la mascherina, nonostante l'occasione di rischio considerando che, seppur è vero che la manifestazione sia stata organizzata all'aperto, è altrettanto vero che non si è immuni dal contagio nel momento in cui manca la distanza interpersonale. "Hanno organizzato l'iniziativa per incrementare le vendite nei negozi? Non mi sembra di aver visto nessuno fare acquisti, ma tutti cantare gomito a gomito in piazza, senza mascherina, ignorando il Covid", ha concluso un anziano.

Foto di Guglielmo Gambardella