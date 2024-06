Notte Bianca a Salerno: le info utili su viabilità, navette e metro

In vista della dodicesima Edizione della Notte Bianca di Salerno, programmata per il 6 e 7 luglio, la giunta comunale ha deliberato una serie di misure volte a garantire la sicurezza e la fruibilità degli eventi previsti, nonché la gestione del traffico veicolare.

Chiusure al traffico e rimozioni veicolari

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, sarà istituita la chiusura al traffico veicolare e la rimozione delle auto sabato 6 luglio dalle ore 7:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo in Piazza Monsignor Grasso fino a Via Posidonia (angolo via Pietro del Pezzo), Via Madonna di Fatima, Via Ventimiglia e Via VI Settembre 1860.

Trasporti pubblici

Per agevolare la mobilità dei cittadini e dei visitatori, sono previste modifiche significative agli orari dei trasporti pubblici. Per quel che riguarda la metropolitana, gli orari saranno prolungati fino alle ore 03:00 del 7 luglio e fino alle ore 02:00 dell’8 luglio. Sarà istituito, inoltre un servizio navette gratuito, operativo dallo Stadio Arechi fino a Via Leucosia (Mercatello) e ritorno, dalle ore 17:00 del 6 luglio fino alle ore 03:00 del 7 luglio.