Boom di presenze per Le Vibrazioni in piazza Portanova, ma non manca qualche polemica

Boom di presenze, ieri sera, in piazza Portanova, per la seconda e ultima serata della Notte Bianca a Salerno, in compagnia de Le Vibrazioni.

Accanto alla soddisfazione per la folta partecipazione espressa dal Comune di Salerno e dagli organizzatori, tuttavia, non manca il malcontento di diversi bar e attività di ristorazione che hanno dovuto smontare i dehors per consentire il concerto in piazza Portanova. I gestori dei locali del salotto della city, dunque, chiedono aree alternative per i concerti, così da non essere costretti a rinunciare ai loro guadagni nelle sere in cui si registra maggiore affluenza turistica: "Esiste piazza della Libertà, dove, peraltro, al momento non vi sono dehors: perchè continuare a non utilizzarla per i concerti? Le Vibrazioni hanno attirato tanto pubblico, ma a noi hanno comportato solo sacrifici e perdite".