Nova Juris, eletto il nuovo Consiglio Direttivo: ecco i nomi

Nova Juris, l’Associazione Italiana per la Costituzione e la buona Giustizia, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 e ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali.L’Assemblea dei soci, che si è tenuta a Salerno, presso il Saint Joseph Resort, ha confermato il nucleo storico dell’Associazione, ma non sono mancate anche alcune novità.

Confermati all’unanimità dei soci presenti gli Avvocati Luca Monaco (Presidente), Mariagrazia Rosamilia (Vice Presidente), Giovanna Sica (Tesoriera), Antonella Mastrolia, Raffaele Di Matteo, Nico Maria Manzi, Viridiana Myriam Salerno, Angelo Landi, Michela Nicodemi, Rocco Fasciani.Tra le rilevanti novità, sono entrati a fare parte del consesso direttivo dell’Associazione gli Avvocati Pasquale Ferrante (Segretario), Pietro Montella, Giuseppe Annunziata e Davide Castellano.

Nova Juris è da anni impegnata a tutela dell’Avvocatura, salernitana e non, ma anche nella promozione e nella diffusione della cultura della Costituzione, del giusto processo, dei principi di presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.