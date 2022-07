Novi Velia, il Comune assume: pubblicato il bando

Il Comune di Novi Velia ha indetto un concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo di vigilianza (area tecnica/manutentiva/vigilianza) categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.

Il bando

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Ue. Inoltre è richiesta una laurea in giurisprudenza, economia o scienze politiche. Per presentare domanda non bisogna aver superato i 65 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 7 agosto. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Novi Velia.