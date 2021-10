Si perde durante una passeggiata sul Monte Gelbison: salvato 44enne

Ore di apprensione sul Monte Gelbison, a Novi Velia, dove un 44enne è improvvisamente scomparso. L’uomo era uscito per una passeggiata quando, improvvisamente, non è riuscito più a trovare la strada di casa. Fortunatamente, è riuscito a telefonare ad un amico, il quale ha prontamente dato l’allarme.

I soccorsi

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato subito le ricerche a partire da Monte Scuro, dove l’uomo aveva parcheggiato la sua automobile. Dopo ore ed ore di angoscia, il 44enne è stato rintracciato in località Scanno delle Fristole, fortunatamente in buone condizioni di salute. Per lui solo una brutta avventura.