Nudo a prendere il sole a Mercatello: dalla spiaggia alla Caserma, denunciato

Era in spiaggia a Mercatello, a prendere il sole. Nulla di problematico, eccetto il fatto che "avesse dimenticato" di indossare il costume. E' stato segnalato e condotto dai Carabinieri, un 48enne polacco residente a Salerno.

La denuncia

Come riporta Salernonotizie, alcuni passanti hanno notato e segnalato il fatto che l'uomo fosse nudo in spiaggia: sul posto, i militari che, dopo averlo fatto ricomporre, lo hanno condotto in Caserma denunciandolo per atti osceni in luogo pubblico.