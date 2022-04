Numero unico di emergenza europeo (112): una delle due centrali di risposta sarà a Sarno

Sarà localizzata a Sarno una delle due Centrali uniche di risposta (Cur) del numero di emergenza europeo 112 della Campania. Il servizio è stato presentato dal Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a Napoli, in occasione della firma del protocollo di intesa per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 nella nostra regione. "Il Numero unico europeo di emergenza 112 sarà attivato in tutto il territorio nazionale entro il 2023. Al momento sono 11 le Regioni nelle quali è attivo, per un totale di 35 milioni di abitanti - ha spiegato il Ministro dell'Interno. Il servizio sarà multilingue e permetterà la geolocalizzazione dei chiamanti, che si è rivelata fondamentale nelle operazioni di soccorso".

I dettagli

Nel protocollo, sottoscritto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si specifica che l'altra centrale unica di risposta sarà collocata a Napoli e che entrambe entreranno in funzione entro la fine del 2023. Intanto saranno assunti e formati gli operatori che presteranno servizio nelle due centrali di risposta.