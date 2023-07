Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Numero Unico di Emergenza (112): una delle due centrali di risposta sarà a Sarno, negli uffici dell'ex Arcadis, in Via Ingegno. Sul BURC n. 48 del 26/06/2023 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 370 del 19.06.2023 ad oggetto "Numero Unico Emergenze (N.U.E.). Ulteriori indirizzi e determinazioni". Sarà localizzata a Sarno una delle due Centrali uniche di risposta (Cur) del numero unico di emergenza 112 della Campania. Il servizio fu presentato il primo aprile dell'anno scorso dall'allora Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a Napoli, in occasione della firma del protocollo di intesa con la Regione Campania per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 nella nostra regione. Il servizio sarà multilingue e permetterà la geolocalizzazione dei chiamanti, che si è rivelata fondamentale nelle operazioni di soccorso.

Ma a cosa serve il Numero Unico di Emergenza 112? Il servizio permette, digitando un unico numero, il 112, di richiedere l'intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario.

L'altra centrale unica di risposta sarà collocata a Napoli ed entrambe entreranno in funzione entro la fine del 2023. Intanto saranno assunti e formati gli operatori che presteranno servizio nelle due centrali di risposta. La struttura di Via Ingegno - che sorge su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco e all'edificio che ospita l'unità cinofila dei carabinieri, sempre su un'area confiscata al clan Galasso - servirà 2 milioni e 800mila persone.

Il passaggio alle istituzioni di terreni confiscati alla criminalità organizzata, rappresenta un segnale forte ed evidente della presenza dello Stato. Per questo siamo orgogliosi che la stessa tenuta che un tempo era di proprietà di un'organizzazione criminale, oggi sia diventata di proprietà del Comune di Sarno ospitando gli uffici del centro di emergenza, la caserma dei vigili del fuoco e l'unità cinofila dei carabinieri.