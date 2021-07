Emergenza idrica: manca l'acqua a Nocera e Salerno Sistemi presenta il numero segnalazioni

Salerno Sistemi informa che da oggi, giovedì 1° luglio, c’è un numero unico per tutte le emergenze del Servizio Idrico Integrato: 800 370303. il pronto Intervento servizio acquedotto, fognatura e depurazione risponde tutti i giorni 24 ore su 24.

In provincia



Nel frrattempo prosegue l'emergenza idrica nell'Agro. Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, a Nocera Inferiore, in via Atzori, via Pironti, via Luigi Angrisani ed in tutte le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:30 di oggi, giovedì 1 luglio. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.