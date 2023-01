Pontecagnano, Nunzia Fiore sulla questione farmacia: "Situazione ormai chiara a tutti"

"La situazione che è emersa in questi anni è ormai chiara a tutti". È quanto afferma la consigliera comunale Nunzia Fiore, che commenta le ultime notizie relative alla Farmacia Comunale di Pontecagnano Faiano alla luce delle tre richieste di rinvio a giudizio per "false comunicazioni sociali" nei confronti dell'ex presidente, dell'ex direttore generale e di uno degli ex componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale che gestisce la farmacia (partecipata al 100% dal Comune).

"Attendiamo fiduciosi"

Revisore dei conti della Farmacia dal gennaio 2020 al gennaio 2021, Fiore ha fatto parte del "nuovo corso" dell'azienda speciale inaugurato dalla presidenza D'Ascoli (gennaio 2020). "Le azioni messe in campo, attualmente al vaglio degli organi competenti - sottolinea Fiore - faranno il loro corso. Attendiamo fiduciosi il percorso della giustizia. Noi andiamo avanti, l'Azienda va avanti".