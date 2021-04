Covid-19, il consigliere regionale Carpentieri: "Sono in ospedale, ma ce la farò"

Col covid non si scherza e, credetemi, ne sto facendo esperienza sulla mia pelle. In tutti questi mesi sono stato sempre prudente e attento, eppure il virus non mi ha risparmiato, arrivando in casa mia e contagiando me, mia moglie e mia figlia.

Virginia sta bene e non ha mai manifestato sintomi evidenti. Mia moglie si sta riprendendo, pur se con maggiore lentezza. Per me, purtroppo, il decorso della malattia non è per niente semplice. Su di me le conseguenze dell'infezione sono state e sono tuttora molto più severe. Come vedete dalla foto, questa mattina sono stato prelevato da un'ambulanza per essere trasportato all'ospedale di Scafati, dove sono stato sottoposto alla terapia con gli anticorpi monoclonali, che i medici sperano - e lo spero anche io - possa darmi qualche sollievo.