Piscina comunale di Cava: partono le iscrizioni, al via anche il nuoto sincronizzato

Riapre i battenti, la Piscina Comunale di Cava de’ Tirreni, dopo la pausa estiva. Lunedì 31 agosto, al via ufficialmente le iscrizioni per la stagione sportiva 2020/2021. Come già lo scorso anno, la società Acquachiara ha previsto un ampio ventaglio di proposte per venire incontro alle esigenze degli appassionati di tutte le età, sia grandi che piccoli. Ci saranno ovviamente la scuola nuoto per bambini, il nuoto per adulti, l'acqua fitness e i corsi di idroterapia e posturale. Sempre il 31 agosto, apriranno anche le iscrizioni per il nuoto agonistico, il nuoto master e la pallanuoto.

La novità

La novità della stagione 2020/2021 è rappresentata dal nuoto sincronizzato. Per la prima volta, l’impianto metelliano ospiterà un corso interamente dedicato a questa disciplina acquatica affascinante e complessa, che unisce nuoto, elementi ginnici e danza. Le atlete e gli atleti impareranno ad eseguire complesse coreografie in acqua in sincronia con la musica e svilupperanno acquaticità, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, grande coordinazione, senso del ritmo e padronanza dell’apnea subacquea. Il nuoto sincronizzato e tutte le altre attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e prevenzione del contagio da Covid-19. Lo staff dell’impianto ha infatti messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti e dei membri dello staff. Tutti gli spazi sono stati sanificati con un trattamento specifico e sarà garantito il distanziamento sociale in tutti gli spazi comuni dell’impianto.

Parla il direttore tecnico del Cavasports Giuseppe Fasano

"Un'offerta ampia pensata e dedicata ai cittadini Cavesi, ai tanti utenti affezionati alla nostra struttura ed a coloro i quali vorranno venirci a trovare quest'anno sportivo. Tutte le attività, voglio precisare e ribadire, si svolgeranno nella massima sicurezza per utenti, dipendenti e famiglie e nel rispetto delle normative vigenti. Le iscrizioni si apriranno il 31 Agosto mentre le attività qualche giorno dopo; ad ogni modo vi aspettiamo tutti per vivere una grande stagione di sport".

Per maggiori info e chiarimenti, gli utenti possono rivolgersi alla segreteria dell’impianto telefonando al numero 089-4456365 – dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 – o consultare la pagina Facebook della Piscina Comunale di Cave de’Tirreni.