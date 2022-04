Capaccio: nuova pavimentazione nel centro storico e ristrutturazione della rete idrica

Valorizzare in chiave turistica l’antico borgo, migliorare la viabilità e ristrutturare la rete idrica. Sono gli obiettivi dei lavori partiti questa mattina a Capaccio Paestum per la pavimentazione del centro storico e la sistemazione di nuove tubazioni idriche al di sotto delle strade. Valore del progetto: 1,3 milioni di euro.

Parte oggi un altro importante e atteso cantiere, la pavimentazione del centro storico del Capoluogo e la ristrutturazione della sua rete idrica. Si tratta di due interventi importantissimi che, da un lato, sono un nuovo passo verso la risoluzione dell'annoso problema della carenza e dello spreco di acqua per i residenti del Capoluogo, dall’altro vanno a migliorare la viabilità per i residenti e saranno un ulteriore attrattore per i turisti. Un centro storico così bello non può avere una pavimentazione di asfalto. Non solo: stiamo già predisponendo l’interramento dei cavi e tutti i sottoservizi, dalla rete del metano alla fibra. Ancora una volta tutto questo non accade per caso. Accade perché c’è un’amministrazione che, con determinazione e dedizione, lavora sodo per rispettare gli impegni presi e restituire il Capoluogo al suo splendore.