Nuove aperture e bagni riparati al cimitero di San Marzano sul Sarno

A seguito delle segnalazioni del gruppo "Noi#sempretra Voi”, il cimitero di San Marzano sul Sarno torna ad essere funzionale. L'amministrazione comunale, infatti, ha ripristinato il precedente orario settimanale, con l'apertura pomeridiana di mercoledì e sabato, e con la sola chiusura del lunedì. Riparati anche i bagni che, da qualche tempo, non potevano essere usati da chi si recava nella struttura per fare visita ai propri cari.

"Siamo soddisfatti che l'amministrazione comunale abbia preso in carico le nostre segnalazioni, arrivate dai cittadini, e abbia ristabilito il decoro di un luogo importante per la memoria di tutta la comunità. Continueremo a essere portavoce dei cittadini segnalando le criticità e ciò che non va, senza fare strumentalizzazioni.

Vogliamo che San Marzano sul Sarno sia efficiente sotto tutti i punti di vista e continueremo a fare opposizione in maniera seria e costruttiva. Poter rivedere il cimitero in condizioni ottimali è una vittoria di tutti, non solo nostra. Ora ci auguriamo che l'Ente risolva gli altri problemi già segnalati nelle scorse settimane".