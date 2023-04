/ Corso Vittorio Emanuele

Zone a Traffico Limitato, 3 nuove telecamere sul Corso di Salerno

Le telecamere sono state posizionate in corrispondenza di via Raffaele Conforti direzione Nord all’intersezione con Corso Garibaldi, in Corso Garibaldi direzione Ovest all’intersezione con via Raffaele Conforti e in Corso Vittorio Emanuele direzione Ovest all’intersezione con via dei Principati