Inciviltà e vandalismo a Salerno, il Comune corre ai ripari: rafforzata la videosorveglianza

Altre 50 telecamere per la videosorveglianza stanno per arrivare a Salerno, dopo l'iter attivato dal Comune di Salerno per dotarsi dei dispositivi.

Il motivo

L’amministrazione comunale, infatti, per contrastare particolari reati tra i quali lo sversamento di rifiuti abusivi e gli atti vandalici su monumenti o su edifici pubblici, intende incrementare il controllo di alcune zone del territorio. Tale potenziamento dei sistemi di sicurezza sarà utile anche in occasione di eventi straordinari.