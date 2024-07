Nuovi led poco luminosi, De Luca: "Mi intossico quando li vedo". Forza Italia: "Se ne accorge ora?"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca - lo aveva già fatto lo scorso mese di maggio - è tornato a criticare il nuovo impianto di pubblica illuminazione a led attivato in alcune strade del centro cittadino. “Le Luci d’Artista sono confermate e saranno le più belle di sempre ma il Comune deve fare il suo dovere. Io mi intossico quando vengo qui e vedo cose che non vanno, evito di passeggiare per la città per tutelare il mio fegato. Sulle manutenzioni - ha spiegato ieri durante l'inaugurazione dei lavori nel parco ex D'Agostino - bisogna fare un po’ di più, nell’ultimo periodo è stata fatta una gara e devo dire che nell’ultimo periodo qualcosa in più è stato fatto, anche tenendo conto che i Comuni – chi più e chi meno – stanno inguaiati, Salerno sicuramente di più, gli altri meno. Ho fatto una raccomandazione, ce l’avevo sullo stomaco: il rinnovo dell’impianto di pubblica illuminazione. È chiaro che dobbiamo avere il risparmio energetico, corpi illuminanti a led ma non possiamo avere una città che serve un mortorio e se dobbiamo investire un altro po’ di risorse per raddoppiare i led, dunque l’illuminazione bisogna farlo, possiamo dare una mano anche su questo ma la città deve essere illuminata benissimo, in particolar modo il centro storico, gli assi stradali più importanti e il lungomare perché con il sistema dei fari è stata illuminata bene la corsia lato lungomare Trieste ma quella interna e lato mare rimane da illuminare. Li teniamo a carico a carico come Regione Campania, fate almeno quello che chiedo” ha dichiarato rivolgendosi all’amministrazione comunale del capoluogo.

La replica di Forza Italia

Immediata la reazione del capogruppo di Fi al Comune e segretario provinciale Roberto Celano e del vice coordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Fi Giovani Pietro Costabile: “Il Presidente De Luca tenta goffamente di strumentalizzare a proprio futuro vantaggio l’ennesimo evidente fallimento dell’amministrazione da egli stesso retroguidata: stavolta è il caso dell’aggiornamento dei lampioni comunali, da noi fortemente contestato in più occasioni, anche col supporto di video realizzati dal movimento giovanile da cui si evince la totale inadeguatezza della pubblica illuminazione a seguito dell’intervento di efficientemento energetico che avrebbe, invero, dovuto tener conto non solo della necessità di ridurre i costi ma anche del decoro e della sicurezza della città.

Il generale stato di trascuratezza della città in cui versano la stragrande maggioranza delle infrastrutture pubbliche e la città stessa dovrebbero indurre il Governatore, unico responsabile dei disastri finanziari che hanno portato la città ad una condizione di degrado non più tollerabile, ad evitare interventi strumentali per scaricare su altri proprie responsabilità e a comprendere che l’unica soluzione possibile per il bene si Salerno è che si faccia finalmente da parte insieme ai mediocri amministratori da lui scelti e “guidati”. È finito il tempo di prendere in giro gli elettori”.