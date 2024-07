Escalation di incidenti a Salerno: annunciati 7 nuovi semafori ed assunzioni nella Polizia Municipale

Saranno installati sette nuovi impianti semaforici nel tratto compreso tra il lungomare Tafuri e il Marconi, per tutelare la sicurezza stradale, nel tentativo di contenere gli incidenti registrati nell'ultimo periodo. Tali impianti potranno essere gestiti da una piattaforma in remoto, con la funzionalità dell’onda verde e saranno dotati di sensori per fornire utili indicazioni nel corso del monitoraggio del tratto.

A corredo di questi interventi, come annunciato su Le Cronache dall'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi, è in programma l’assunzione degli agenti della polizia municipale attraverso la procedura concorsuale di 45 unità.