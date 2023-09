Nuovo asilo nido comunale a Giffoni Sei Casali: il taglio del nastro

Si terrà mercoledì 20 settembre, alle ore 10.30, in via Malchetelle al Casale Malche, l’inaugurazione del cantiere per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale. La struttura è stata finanziata con fondi europei Next Generation EU e fondi messi a disposizione dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale che l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Munno ha saputo intercettare. L’investimento complessivo ammonta a oltre 800 mila euro. L’edificio, una volta completato, potrà accogliere alunni della fascia di età compresa tra 0 e 3 anni.

“Con la posa della prima pietra partono ufficialmente i lavori che vedranno la costruzione di un asilo nido comunale. Una volta completata, i cittadini di Giffoni Sei Casali potranno contare su una nuova struttura all’avanguardia che potrà rispondere alle esigenze del territorio e in particolare delle famiglie e delle giovani coppie”, sottolinea soddisfatto il Sindaco Francesco Munno. Con la costruzione del nuovo asilo, quindi, si vuole accogliere i piccoli sin dai primi giorni di vita; difatti, l’edificio si dividerà in due zone: un’area dedicata ai divezzi e una sezione per i lattanti. Ampi gli spazi dedicati alle attività socio educative nonché ai servizi mensa. All’interno è previsto anche un ambulatorio pediatrico, inoltre la struttura sarà costruita con materiali ecologici e riciclati nel rispetto dell’ambiente. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Gaetano Battista Srl.