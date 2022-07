Salerno, nuova raccolta differenziata: si parte domenica sera

Partirà ufficialmente domenica sera la nuova raccolta differenziata sul territorio comunale di Salerno. Gli utenti, infatti, dovranno cominciare a conferire secondo le nuove regole già dalla sera del 17 luglio.

Il piano

Due le aree escluse dal calendario: zona movida e rioni collinari (Matierno, Cappelle, Pastorano, Ogliara, S. Angelo, Rufoli e Sordina), che avranno calendari di conferimento specifici. Tutte le altre aree, invece, dovranno conferire la carta il lunedì sera e il non differenziabile il giovedì sera. Nella zona movida e nei rioni collinari, invece, le utenze domestiche dovranno conferire la carta il martedì, anche se in orari diversi, e il non differenziabile il venerdì.

Il vetro

Per quel che concerne il conferimento del vetro, il giorno prescelto è la domenica. Zona movida e rioni collinari, invece, dovranno conferirlo il lunedì. “Coloro a cui non sono stati ancora consegnati i bidoni – fa sapere Salerno Pulita - dovranno continuare ad utilizzare la campane stradali finché non riceveranno le attrezzature".