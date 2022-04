Cambio al vertice dei Carabinieri di Salerno: arriva il comandante Antonio Corvino

Cambio al vertice dei Carabinieri di Salerno: ha assunto ieri il comando della Compagnia Carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Corvino, originario della provincia di Lecce, di 35 anni, ha frequentato il 189^ corso dell?Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, dal mese di agosto 2012 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta. Da ottobre 2014 ha prestato servizio come Ufficiale addetto presso il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Reparto Anticrimine di Roma, occupandosi di criminalità organizzata.

Dal settembre 2018 ad aprile 2022, periodo di servizio trascorso al Comando della Compagnia di San Vito dei Normanni, l?Ufficiale ha cercato di garantire la massima proiezione esterna a difesa del cittadino e del territorio, avvalendosi dell?impegno e della professionalità di tutti i militari di ogni ordine e grado continuando ad occuparsi di criminalità organizzata. E? sposato con un figlio di 4 anni.