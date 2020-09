Agropoli, ecco chi è il nuovo comandante della Polizia Municipale

E' Sergio Cauceglia il nuovo comandante della Polizia Municipale di Agropoli. Questa mattina il sindaco Adamo Coppola ha firmato il decreto che assegna l’importante incarico e la promozione al grado di Maggiore. Residente ad Agropoli, Cauceglia veste la divisa dei vigili urbani da oltre 25 anni durante i quali la sua attività si è concentrata principalmente al contrasto degli abusi edilizi e alla tutela ambientale. Quest'ultima lo ha portato a scovare sul territorio oltre cento abusi edilizi, con la consequenziale emissione di ordinanze di demolizione da parte degli uffici preposti.

La biografia

Si è distinto anche, nell’ultimo quinquennio, nella difesa in giudizio dell’Ente, avverso i ricorsi per violazioni al Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi. Vanta due lauree, una in Scienze Politiche e sociali, ottenuta con 110 e lode e l’altra, magistrale, in Giurisprudenza, con votazione 110/110. Nell’ottobre 2012, ha conseguito l’abilitazione all’attività forense presso la Corte d’Appello di Salerno.

L'augurio