Nuovo Dpcm, il sindaco Napoli: "Pronto con il coprifuoco se i giovani non rispettano le regole"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli prende atto del nuovo Dpcm del premier Conte che "scarica sulle spalle dei sindaci alcuni aspetti ai quali rinunceremmo volentieri" ma, allo stesso tempo, si dice pronto ad adottare il coprifuoco nelle zone della città, in particolare della movida, dove continuano a verificarsi assembramenti.

L'appello alle famiglie

Sollecitato dai cronisti, a margine di una conferenza stampa, Napoli si sofferma sui controlli anti-Covid del weekend: “Personalmente ho curato un sopralluogo con i vigili e le forze dell’ordine. Abbiamo fatto una serie di controlli traendone, da un lato, una sensazione ottimistica perchè il 95% delle persone indossava la mascherina, dall’altro una preoccuazione evidente in quanto non tutti la indossavamo e purtroppo le giovanissime generazioni continuano a sottovalutare il virus". Il primo cittadino si rivolge alle famiglie: "Bisogna fare in modo che la parte genitoriale imponga ai propri figli un comportamento intelligente e responsabile. Si può essere responsabili anche a 15 anni. E poi ci sono i momenti di repressione che io non amo ma vanno espediti fino in fondo".

Il pugno di ferro

Napoli è pronto ad adottare la linea dura: "Sabato sono stato fino a mezzanotte a verificare l’andamento della movida e mi dicono che all’una, nella piazza antistante la chiesa dell’Addolorata, era stracolma di ragazzi. E allora bisogna capirsi: siccome il nuovo Dpcm dà la possibilità ai sindaci di mettere in campo interventi drastici, io posso pensare ad azioni restrittivi anche se questo aspetto del Decreto è oneroso che scarica sulle spalle dei sindaci una serie di aspetti ai quali noi volentieri rinunceremmo". Dunque, è pronto a chiudere strade e piazze con il coprifuoco? "Si, verificheremo la fattibilità di una cosa del genere".

La commercio

A tenere banco anche le nuove normative per i locali. "Grande rispetto per artigiani e commercianti. Sembra chiaro, dal Dpcm, che non è immaginabile un nuovo lucknow. Ci vogliono sicuramente delle regole con step programmati e limitazioni di orari. E’ evidente che non tutti sono contenti, ma dobbiamo convivere con una pandemia ed un virus che cresce” dichiara l’assessore al commercio Dario Loffredo che aggiunge: “ Meglio fare una programmazione adesso per salvaguardare poi lo shopping natalizio”. E lancia un appello a chi usa i social network: “La movida non è solo terrore, ma sono famiglie e persone che lavorano con grande professionalità”.