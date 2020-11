Nuovo Dpcm, la Campania emanerà ordinanza per tenere scuole chiuse

Le scuole in Campania resteranno chiuse. La Regione è stata inserita nella lista delle aree "gialle" che prevede didattica in presenza tranne che per le superiori di secondo grado.

L'ordinanza

La Campania, si apprende da fonti della Regione, resterà invece ferma sulla chiusura di ogni grado delle scuole che proseguiranno con didattica a distanza, quindi dopo la pubblicazione del provvedimento del governo in Gazzetta Ufficiale verrà emessa un'ordinanza per confermare la chiusura.