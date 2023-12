Nuovo ospedale a Battipaglia, c'è l'appalto per la progettazione

Ha suscitato non poche tensioni la redazione del documento di indirizzo per il nuovo ospedale Santa Maria della Speranza a Battipaglia, con un budget di 1,5 milioni di euro. La decisione di trasferire i 304 posti letto dall’Ospedale di Eboli rischia infatti di ridurre quest’ultimo a una struttura territoriale. L’amministrazione di Eboli ha reagito duramente, definendo tale azione un "atto scellerato contro la città, siamo pronti a convocare il comitato di lotta per la difesa del nostro nosocomio".

Noi non ci piegheremo rispetto ad una programmazione, sebbene lontana dal realizzarsi, che intende porre fine ad un ospedale dalla centenaria tradizione medica ed infermieristica di grande eccellenza e professionalità, che ha sempre costituito un punto di riferimento per la sanità della Provincia di Salerno ed in particolare per l’assistenza e la cura degli abitanti della Valle del Sele. Il documento programmatico della Regione Campania è del tutto illogico ed in contraddizione con l’attuale realtà dell’ospedale di Eboli, attualmente in via di potenziamento sia dal punto di vista strutturale che delle attrezzature già acquisite. Nelle prossime ore sarà convocato nuovamente il costituito comitato di lotta per la difesa dell’Ospedale di Eboli unitamente ai Consiglieri Comunali e ai rappresentanti di tutte le forze politiche , sindacali e sociali della Città, ai sindaci del territorio , al fine di assumere tutte le iniziative tese a contestare la programmazione regionale , non escluso l’impugnativa giudiziale di ogni conseguenziale provvedimento amministrativo.