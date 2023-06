Nuovo ospedale di Salerno: affidati i lavori di realizzazione a Eteria, Rcm, Cicalese e Brancaccio

Aperte oggi, presso Palazzo Santa Lucia, in seduta pubblica, le buste economiche relative alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e comunicati i punteggi finali. E' risultato primo, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Eteria – consorzio stabile costituto nel giugno del 2021 da Vianini Lavori del gruppo Caltagirone e Itinera del gruppo ASTM cui ha aderito la friulana I.CO.P. – come capofila e dalle aziende salernitane Rcm Costruzioni della famiglia Rainone, Brancaccio Costruzioni e Cicalese Impianti.

I dettagli

Alla gara per la realizzazione della nuova sede dell’azienda ospedaliera universitaria indetta dalla Regione Campania ad inizio anno, hanno partecipato anche Pizzarotti e SIS. Il raggruppamento guidato da Eteria, dunque, ha ottenuto il miglior punteggio per effetto di una migliore offerta economica.

L’opera, il cui importo è di circa 368 milioni (iva esclusa) e che si estenderà su una superficie totale di 220 mila mq nell’area ex Finmatica, vedrà la realizzazione di oltre 700 nuovi posti letto.