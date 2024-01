Nuovo ospedale Ruggi, la Regione Campania ripubblica il bando

La Regione ha deciso di procedere con un nuovo bando per la realizzazione del nuovo ospedale Ruggi di Salerno, nonostante la controversia giudiziaria in corso. Il primo bando, pubblicato il 16 giugno, è stato infatti annullato dal Tar di Salerno a fine ottobre, a seguito di un errore materiale nella valutazione delle offerte. Il Consorzio Stabile Sis si era aggiudicato inizialmente l'appalto, ma il Consorzio Eteria, inizialmente in testa, ha presentato ricorso al Tar, che ha annullato la procedura.

La decisione

La Regione ha quindi deciso di ripubblicare il bando e di non attendere la decisione del Consiglio di Stato sull'appello del Consorzio Stabile Sis. Una mossa possibile poiché, attualmente, l'unica sentenza giuridicamente valida è quella del Tar. La situazione, in ogni caso, rimane complessa e incerta, poiché il Consiglio di Stato potrebbe ancora influenzare il corso degli eventi. Qualora decidesse a favore del Consorzio Stabile Sis o del Consorzio Eteria, il nuovo bando potrebbe essere infatti annullato o potrebbero sorgere complicazioni legate al risarcimento del "mancato utile".