Pontecagnano, nuovo parcheggio in via Stadio: si attende l'ok del consiglio

Finirà all'attenzione del consiglio comunale di stasera l'acquisizione di un'area posta nei pressi dello stadio comunale di Pontecagnano Faiano da adibire a parcheggio.

Nuovo parcheggio

L’intervento in questione - come si legge nella delibera - "rientra nel progetto di completamento dell’urbanizzazione della zona" ed è stato già approvato una prima volta in giunta nel 2018. La spesa per il Comune, che ha già accantonato la somma, è di 70mila euro.