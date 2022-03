Piazza della Libertà, il parco giochi raddoppia: accolta la proposta di Loffredo

Nei giorni scorsi, mi avete scritto in tantissimi per appoggiare la mia proposta di raddoppiare il parco giochi situato tra la Stazione marittima e piazza della Libertà. Questo conferma quanto questa mia intuizione sia condivisa dalle famiglie salernitane che hanno fame di spazi verdi per passeggiare e per far divertire i propri figli.

Lo ha scritto su Facebook Dario Loffredo, presidente del consiglio comunale di Salerno: "La mia proposta è stata favorevolmente recepita dalla nostra amministrazione, in primis dal sindaco Vincenzo Napoli e si è già al lavoro per definire l'iter necessario alla realizzazione di questa nuova area a misura di bambino".

L'osservazione

Un'ottima notizia, dunque, per le famiglie che potranno contare su un nuovo luogo di svago per i piccoli: "L'impegno corale del Comune darà sicuramente una risposta in tempi rapidi. Per quanto mi riguarda, monitorerò con attenzione i vari passaggi, rendendomi come sempre disponibile ad accogliere le istanze di tutti", ha concluso.

Foto di Antonio Capuano