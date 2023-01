Ordine degli Avvocati di Salerno, il nuovo presidente è Gaetano Paolino

E' Gaetano Paolino il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. Paolino è stato eletto quest'oggi alla Presidenza, pronto a "svolgere una funzione di servizio, senza approfittare in alcun modo della carica istituzionale", come da lui stesso promesso già prima del traguardo raggiunto.

Le congratulazioni

A congratularsi con il neo-presidente, anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra: "Congratulazioni all'avvocato Gaetano Paolino, eletto quest'oggi, nella qualità di nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. Figura questa che si pone a garanzia della categoria esercitando i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense". E il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, incalza: "Le felicitazioni più affettuose e gli auguri di proficuo lavoro a Gaetano Paolino. Gaetano, portatore di sani valori e forte dei suoi trascorsi professionali e relazionali, saprà interpretare al meglio il delicato ruolo di Presidente dell'Ordine portando un contributo importante alla classe forense salernitana e al sistema Giustizia Italiana", ha concluso.