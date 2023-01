Nuovo Ruggi: con il via libera del Ministero, si attende il bando

Via libera, dal Ministero della Salute, sul progetto rivisitato del Nuovo Ruggi, a Salerno. Il “policlinico” sorgerà sui terreni ex Fimmatica, non lontano dall'attuale struttura di via San Leonardo.

L'annuncio

La realizzazione dell'opera costerà 414 milioni di euro circa. Come già annunciato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dunque, entro fine gennaio sarà pubblicata la gara per i lavori.