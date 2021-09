Nuovo ospedale a Salerno, la Regione avvia le procedure per l'approvazione del progetto: i tempi e i dettagli

Secondo il cronoprogramma dei lavori, la gara per la realizzazione dell'opera sarà indetta nel primo semestre del 2022 e l'apertura del cantiere nel gennaio 2023. Il termine dei lavori è fissato per il 2026

Al via il procedimento di approvazione del progetto definitivo e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai beni necessari alla realizzazione del nuovo ospedale Ruggi di Salerno. La Regione ha avviato l'iter, come anticipato anche dal gruppo Arcan sui social: l'impianto architettonico è composto da un edificio principale che prevede un podio, che si eleva per tre piani fuori terra ed un livello interrato che conterrà tutti principali servizi di diagnosi e cura oltre alle attività di supporto e il sistema delle torri che si sviluppa, su quattro livelli, secondo uno schema compositivo più articolato, dedicato principalmente alle unità di degenza e alle funzioni legate alla didattica e all’amministrazione. L’edificio destinato alle tecnologie, nascosto dal giardino superiore, completa il sistema ospedaliero.

I dettagli

Tale sistema consente di perseguire una gerarchia chiara e razionale del sistema dei percorsi, sia verticali che orizzontali, un’esposizione (est/ovest) e un apporto ottimale di luce diurna, soprattutto nei reparti di degenza e di didattica, un elevato grado di privacy grazie alle dimensioni delle corti esterne che annullano gli effetti di prospicenza dati dall’orientamento delle torri. Nonchè una rete di corti interne e giardini sopraelevati per un ambiente più rilassante e un ospedale più facile da percorrere per i pazienti e i loro familiari, grazie a una continua relazione con l’esterno che permette di orientarsi più facilmente.

I tempi

Secondo il cronoprogramma dei lavori, la gara per la realizzazione dell'opera sarà indetta nel primo semestre del 2022 e l'apertura del cantiere nel gennaio 2023. Il termine dei lavori è fissato per il 2026.