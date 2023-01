Nuovo Ruggi, la Regione approva il progetto esecutivo: si attende l'ok del Ministero

L’amministrazione regionale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di quello che sarà il nuovo “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Una struttura sanitaria completamente nuova che sorgerà nell’area dell’ex Finmatica e che avrà a disposizione 732 posti letto.

L'investimento

Si tratta di un intervento da 440 milioni di euro che, nelle intenzioni della Regione, dovrà essere costruito in 45 mesi. Di questa cifra imponente, 314 milioni saranno a carico del Ministero della Salute,mentre la parte restante a carico della Regione Campania. Tutta la documentazione tecnica necessaria a far partire l’iter è stata inviata al Ministero, da cui ora si attende il via libera definitivo.