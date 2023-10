Nuovo Ruggi, il Tar blocca la gara d'appalto da 360 milioni: FdI attacca De Luca

Il Tar di Salerno ha annullato la gara d’appalto da oltre 360 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno presentato, nei mesi scorsi, dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. La decisione è arrivata dopo il ricorso del raggruppamento temporaneo d’imprese secondo classificato in graduatoria e guidato dal Consorzio Eteria che aveva presentato il ricorso contro l’assegnazione del bando al Consorzio Sis. I giudici hanno deciso di annullare l’intera gara d’appalto, valutando la presenza di alcune incongruenze nel bando di gara.

La reazione

Molto duro il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: “Il mito della vantata efficienza è smentito dalla realtà. Il Tar ha bocciato le procedure di gara per il nuovo Ruggi. Avevo già denunciato con una interrogazione parlamentare le gravi anomalie ma De Luca si sperticava ad annunciare l’inizio dei lavori per giugno 2023. Siamo ormai a novembre e non solo i lavori non sono partiti ma sembra essere pregiudicata anche la gara. La solita telenovela che culmina sempre nell’incapacità. De Luca calcia sempre la palla in avanti ma gli torna sempre

indietro: non è capace di far funzionare l’attuale Ruggi e neanche di far partire i lavori del nuovo. La solita sterilità, la solita commedia che finisce in tragedia. De Luca scrive libri e parla di terzo mandato come un prete che in chiesa invece di leggere il Vangelo spiega ai fedeli le procedure per diventare Cardinale”.