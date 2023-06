Inaugurato ad Amalfi il nuovo serbatoio di Tovere ad Amalfi, la frazione più alta del territorio comunale che ha sempre sofferto di carenze idriche e di approvvigionamento. Il serbatoio, realizzato con un investimento di 360mila euro, ha una capacità di 150mila litri e sarà in grado di fronteggiare le punte orarie e di assicurare la riserva necessaria in caso di guasti del sistema di alimentazione.

Il nuovo serbatoio

"Ci sono opere che fanno poco rumore, ma sono incredibilmente utili per la collettività" sottolinea il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. "Il serbatoio di Tovere Alto - aggiunge - sarà parte integrante del sistema idrico comunale e potrà concorrere a garantire, anche in emergenza, il servizio all’utenza localizzata nelle zone più alte di Amalfi. È stato un intervento complicato per la posizione morfologica di questo sito meraviglioso sul mare, a 400 gradini da Tovere e 200 da San Lazzaro, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Siamo felici che questo taglio del nastro non sia consistito in una liturgia vuota, ma in una consegna alla città e alle generazioni future. "Era un sogno il serbatoio, oggi è una realtà – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Bottone – è il primo serbatoio realizzato da un Comune, con fondi regionali non spesi dalle precedenti amministrazioni. Siamo andati a recuperarli. Una scommessa realizzata dall’Amministrazione, perché con impegno e dedizione si raggiungono grandi traguardi. Con questo intervento puntiamo a risolvere definitivamente i fenomeni di carenza idrica e i conseguenti disagi ai cittadini: si tratta di ulteriore passo avanti nella politica di razionalizzazione della risorsa idrica lungo l'intera rete che già da tempo è interessata da monitoraggi e interventi necessari a limitare le perdite. L’acqua è un dono del creato e noi abbiamo pensato alle prossime generazioni".