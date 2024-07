Nuovo studio medico ad Ogliara: "Garantita continuità assistenziale nelle zone alte"

Ieri pomeriggio è stato inaugurato un nuovo studio medico in via di Ogliara 99, gestito dal dottore Davide Mastroianni. Un'apertura avvenuta grazie anche alla sinergia fra amministrazione comunale e l'Asl Salerno al fine di garantire la continuità dei servizi di Medicina di Base per la comunità di Ogliara. Lo studio medico, realizzato nell'ex sede dell'anagrafe comunale, "rappresenta un importante passo avanti per fornire assistenza sanitaria soprattutto a coloro che risiedono nelle frazioni più alte, dove i collegamenti possono essere più difficili" ha detto il sindaco, Vincenzo Napoli, intervenuto all'inaugurazione.

Le parole del sindaco

"Grande lo sforzo dell’amministrazione comunale - sottolinea il primo cittadino - al fine di assicurare la continuità dei servizi di Medicina di Base in favore della comunità di Ogliara. Nell’ex sede dell’anagrafe comunale, abbiamo realizzato lo studio medico in sinergia con l’Asl Salerno nell’interesse dei cittadini e soprattutto di coloro che nelle frazioni più alte hanno maggiore difficoltà a spostarsi. Questo rappresenta solo il primo passo di un’azione più ampia che vedrà la realizzazione anche di una casa di comunità sempre all’interno di una sede comunale, quale struttura di prossimità, di potenziamento dell’assistenza sanitaria e dell’integrazione tra assistenza sociale e sanitaria".