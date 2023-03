Ospedale Ruggi, Nursind contro la Uil: "Dichiarazioni al limite della querela"

"Dichiarazioni che sfiorano la querela". È quanto scrive il Nursind Salerno, che ha deciso di prendere le distanze da quanto dichiarato, nei giorni scorsi, dai delegati della Uil Fpl provinciale su quanto accade all’azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, ed i delegati Rsu del sindacato, Domenico Cristiano, Monica Senatore, Valerio Guida Festosi e Renato Chierchia, hanno inviato una lettera ai vertici del “Ruggi”.

L'attacco

“Come sigla sindacale - scrive il Nursind - per la seconda volta siamo costretti a tornare su un argomento che evidentemente o non lo si capisce o non lo si vuol capire, anche se a parere di chi scrive la seconda ipotesi risulti essere la più gettonata. Ci troviamo davanti a dichiarazioni che, oltre a sfiorare la querela, affondano le loro radici nell’ignoranza dei fatti e delle norme che regolamentano il vivere comune, cosa che ogni buon sindacalista, medico o di comparto, dovrebbe sempre tenere bene a mente come bussola morale. Invero quanto affermato dal dirigente sindacale della Uil Fpl con frasi del tipo 'dietro le ultime battaglie sul Ruggi di Salerno vedo una perenne guerra di tessere sindacali. Ci sono persone che, pur di accaparrarsi qualche delega, non risparmiano attacchi all'Azienda', oppure 'un'Azienda che, se non è chiaro a qualcuno, resta una delle eccellenze del Mezzogiorno d'Italia seppur con le sue difficoltà. Ma basta attaccare pretestuosamente la dirigenza di questa Azienda solo per portare dalla propria parte un lavoratore e garantirsi una tessera sindacale in più. Questo gioco non porta da nessuna parte' e ancora 'Ai sindacati autonomi chiedo di fare squadra e non di essere bandiere al vento, quasi ricattate dai lavoratori che minacciano di strappare la tessera ad ogni colpo di tosse'. Tutte frasi sconnesse che evidenziano il poco acume del loro estensore, rispetto a una problematica che doveva essere affrontata in altro modo da tutte le sigle sindacali e non solo dal Nursind. A meno che per il rappresentante Uil Fpl quanto accaduto con l’improvvido ordine di servizio di far lavorare un dipendente per 17 ore consecutive in un Pronto Soccorso, rappresentasse la normalità ed un fatto da non denunciare a chi di dovere”.