Obbligo di museruola per i cani pericolosi a Salerno, prevista una multa: passa la proposta di Cammarota

Su proposta del presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, la Commissione Statuto e Regolamenti del Comune, con l’intervento dell’assessore Tringali, ha approvato l’obbligo di museruola per i cani pericolosi, sanzionandone l’inosservanza con la multa di 250 euro, oltre alle ulteriori eventuali conseguenze di natura civilistica e penale in caso di aggressione.

Il commento

Il consigliere Cammarota spiega: “In particolare l’individuazione delle razze pericolose è stata riferita all’Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 Gennaio 2007. Un provvedimento che contiene un elenco di razze canine forse non esaustivo, ma è già un importante passo in avanti perché, accanto alla legittima tutela degli animali di affezione, vi sia anche quella delle persone. La norma è contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana che verrà a breve approvato dal prossimo Consiglio Comunale di Salerno - conclude Cammarota - disposizione che potrà essere emendata e migliorata n sede di approvazione”.