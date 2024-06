"Museruola obbligatoria per le razze pericolose? Assurdo! Si preveda un patentino": le reazioni degli animalisti all'iniziativa di Cammarota

Gli animalisti del territorio bocciano all'unanimità l'obbligo di museruola già approvato, su proposta del presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, dalla Commissione Statuto e Regolamenti del Comune, con l’intervento dell’assessore Claudio Tringali. Tale provvedimento interesserebbe i "cani pericolosi", sanzionandone l’inosservanza con la multa di 250 euro. Come spiegato dal consigliere Cammarota, "l’individuazione delle razze pericolose è stata riferita all’Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 Gennaio 2007. Un provvedimento che contiene un elenco di razze canine forse non esaustivo, ma è già un importante passo in avanti perché, accanto alla legittima tutela degli animali di affezione, vi sia anche quella delle persone". La norma sull'obbligo di museruola è, dunque, contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana e dovrebbe essere approvata dal prossimo Consiglio Comunale di Salerno.

Le reazioni

“Desidero innanzitutto sottolineare che non esiste alcuna lista di razze pericolose. Tale concetto è infatti privo di qualsivoglia fondamento scientifico. - esordisce il salernitano Alfredo Riccio, Rappresentante di Interessi presso Camera dei Deputati per conto di onlus animaliste - La soluzione non è l'uso obbligatorio della museruola, bensì la corretta formazione di chi gestisce i cani. Pertanto, ritengo che un'iniziativa sensata ed utile sarebbe l'adozione di un patentino SIUA, sviluppato in collaborazione con il Professor Roberto Marchesini, luminare di fama internazionale". Dello stesso avviso, le animaliste Gianna Senatore del Canile di Nocera Inferiore e Teresa Salsano del Canile di Cava de' Tirreni che sottolineano come la giusta soluzione per contenere la potenziale aggressività di alcuni cani sia quella di assicurarne un addestramento idoneo e, dunque, di garantirne una corretta custodia e gestione. "Se pensiamo,ad esempio, ad un Pitbull aggressivo, la museruola non servirebbe assolutamente, perchè il cane sarebbe in grado di liberarsene - ha osservato Teresa Salsano - La prevenzione è possibile farla solo garantendo che ogni cane sia affidato al giusto proprietario". "Impensabile immaginare di far indossare la museruola ad alcune razze a prescindere - ribadisce Gianna Senatore - Occorre educare i proprietari e non penalizzare a prescindere i cani. La classifica dei cani pericolosi peraltro non è aggiornata e la legge regionale, mai realmente rispettata da tutti, già prevede che i proprietari portino con loro una museruola". La pensa allo stesso modo l'animalista Assunta Salvino: "Ogni cane ha un suo carattere, non esistono razze pericolose a prescindere: quella della museruola come soluzione alle possibili aggressioni risulta assolutamente inaccettabile. E' accettabile solo per cani aggressivi, come la legge già prevede tra l'altro".

"Occorre che venga rispettata la legge, già esistente, dell'utilizzo del guinzaglio - precisa l'animalista Ilaria Daddi - Tra l'altro anche i cani apparentemente inoffensivi possono azzannare: il mio è stato attaccato da due cani di taglia piccola e una media grande e ha avuto 7 punti di sutura sotto la pancia". Museruola se necessaria ma, a prescindere, il guinzaglio risulta necessario secondo la signora Fulvia Ritonnale proprietaria di cani e animalista: "E' vero che alcuni cani vanno contenuti: ma iniziamo dalle basi rappresentate dall'utilizzo del guinzaglio già obbligatorio per legge. Sarebbe utile se dal Comune si preoccupassero di far rispettare le norme già esistenti, prima di pensarne altre".