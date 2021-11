Obbligo di pneumatici o catene a bordo lungo le strade: l'avviso della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno ha emesso le due ordinanze 1403 e 1405 con le quali il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sulle strade provinciali statisticamente più interessate dalle precipitazioni nevose, oltre che da formazione di ghiaccio nel periodo invernale.

L’avviso

L’obbligo è in vigore dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 e riguarda le strade ricadenti nell’area manutentiva n. 1 e 2 come da ordinanze qui allegate. “In attuazione della normativa – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – siamo partiti con la prima fase di pianificazione degli interventi necessari per affrontare eventuali emergenze da neve. A seguire sarà presentato il Piano Neve che, come ogni anno, traccerà le linee guida degli interventi, dei presidi e delle risorse rese disponibili dalla Provincia di Salerno per garantire la sicurezza delle nostre strade, specie nelle aree più interne, di collina e di montagna".