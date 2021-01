Obiettivi raggiunti nel 2020 e quelli in conclusione entro il 2021: parla la sindaca Francese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il giorno di venerdì, 15 Gennaio, a partire dalle ore 11:30 presso la Sala Conferenze “Dott. Domenico Vicinanza” del Comune, la conferenza stampa del Sindaco Cecilia Francese. Nel corso della stessa, il Primo Cittadino illustrerà alla stampa ed alla città gli obiettivi raggiunti nell’anno solare appena trascorso nonché le opere e le attività che verranno portate a conclusione entro il 2021. In rispetto delle norme anti-covid, si precisa che la conferenza stampa sarà accessibile soltanto alla stampa/televisioni/testate web. Quest’ultime saranno allocate all’interno della Sala con distanziamento tra di esse di almeno un metro e mezzo. La stessa verrà trasmessa sia in diretta streaming sulla pagina Facebook “Sindaco Cecilia Francese” che in diretta televisiva su SUDTV (canale 663 dgt) e SEITV ( canale 819dgt).