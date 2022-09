Agropoli, occupazione abusiva di suolo pubblico: sospese otto attività

È di otto ordinanze di sospensione il bilancio dell'operazione compiuta questa mattina ad Agropoli dalla polizia locale. I provvedimenti sono stati emessi a carico di esercizi di vicinato non alimentare, collocati tra Corso Garibaldi e via Mazzini, per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sospensione attività

Disposta la sospensione delle attività per 5 giorni. I provvedimenti fanno seguito a quanto appurato nello scorso luglio, quando emerse l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di una serie di attività. A questa attività fece seguito l'emissione di ordinanze per il ripristino dello stato dei luoghi, non rispettate dalle attività interessate. Di qui le ordinanze di questa mattina, che prevedono anche la rimozione degli articoli che occupano la sede stradale. "Il decoro - afferma il sindaco, Roberto Mutalipassi - è fondamentale, ancora di più quando si parla del centro cittadino che dovrà tornare ad essere il salotto buono della città"