Emergenza sbarchi, la "Ocean Viking" verso Salerno: a bordo 387 migranti

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Sbarcheranno domani mattina (lunedì 1 agosto 2022), a Salerno, i 387 naufraghi (oltre 100 dovrebbero essere minori non accompagnati) a bordo della nave Ocean Viking. Le autorità italiane hanno assegnato il porto per lo sbarco dei migranti soccorsi dalla Ong. Questa mattina, vertice in Prefettura, per avviare la macchina dell’accoglienza.

L'emergenza sbarchi

La nave ha attraversato lo stretto di Messina per immettersi nel Tirreno: è diretta nel capoluogo salernitano con i suoi quasi 400 migranti. Ciò conferma lo stato di emergenza di tutti i centri di accoglienza e dei porti siciliani e calabresi, stipati di migranti.