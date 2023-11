Ogliara, approvato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola "De Vecchi"

La giunta comunale di Salerno ha approvato il progetto esecutivo di intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico, e adeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio scolastico “De Vecchi” di Ogliara, per la candidatura dello stesso al finanziamento di cui all’avviso pubblico “Scuola viva in cantiere” della Regione Campania, per la totale riapertura e fruizione della comunità scolastica.

L'incontro con il quartiere

L’intervento totale è pari a 4.013.437,29 milioni. Lo annunciano gli assessori comunali Gaetana Falcone e Massimiliano Natella. Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro per illustrare il progetto al quartiere Ogliara, alle famiglie e al corpo docente.